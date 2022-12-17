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Сегодня, 21:00

Умер 18-летний российский хоккеист, выступающий в OHL

Алина Савинова
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Российский нападающий «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Причина смерти пока не называется. В заявлении клуба также сказано об отмене ближайшего матча «Лондон Найтс».

Казбеков являлся воспитанником подольского хоккея. В сезоне-2020/21 он выступал за юниорские канадские команды. В прошлом сезоне хоккеист перешел в «Лондон Найтс», в составе которого провел 21 матч, отметился одним голом и результативной передачей.

Хоккей
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