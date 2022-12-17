Умер 18-летний российский хоккеист, выступающий в OHL

Российский нападающий «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Причина смерти пока не называется. В заявлении клуба также сказано об отмене ближайшего матча «Лондон Найтс».

Казбеков являлся воспитанником подольского хоккея. В сезоне-2020/21 он выступал за юниорские канадские команды. В прошлом сезоне хоккеист перешел в «Лондон Найтс», в составе которого провел 21 матч, отметился одним голом и результативной передачей.