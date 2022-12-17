Хоккей
Юниорская сборная
Новости
ЧМ U-18 Статьи Фото Видео Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
Юниоры

17 декабря, 23:57

В OHL выразили соболезнования в связи со смертью 18-летнего российского хоккеиста лиги

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комиссионер Хоккейной лиги Онтарио (OHL) Дэвид Брэнч выразил соболезнования в связи со смертью российского нападающего Абакара Казбекова, выступавшего за «Лондон Найтс».

«Я присоединяюсь к всему сообществу OHL и скорблю в связи с опустошающей утратой игрока «Лондон Найтс» Абакара Казбекова. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его родным и друзьям в России, а также одноклубникам и друзьям в Канаде», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте OHL.

Казбеков скончался в субботу, 17 декабря в возрасте 18 лет. Причины смерти не уточняются.

В сезоне-2022/23 форвард сделал одну голевую передачу в 12 матчах за «Лондон Найтс».

Абакар Казбеков. Ушел на тот свет в 18 лет. Шокирующая смерть российского хоккеиста в Канаде
0
Читайте также
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на ЧМ. Довольны отсутствием конкуренции?
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины
Захарова заявила об обострении экономических проблем ЕС из-за антироссийских санкций
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер 18-летний российский хоккеист, выступающий в OHL

В юниорской лиге Онтарио перенесли два матча после трагической гибели 18-летнего российского хоккеиста
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости