Юниорская сборная России одержала третью победу подряд над сверстниками из Белоруссии

4 сентября юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) провела третий и заключительный матч в серии товарищеских игр против сверстников из Белоруссии.

Российская команда одержала третью победу подряд. На этот раз сборная России выиграла со счетом 5:2.

В составе российской сборной дважды отличился Тимур Муханов, еще по шайбе забросили Егор Соловьев, Артем Карпов и Виталий Пестерев.

Напомним, два первых матча россияне выиграли со счетом 3:1 и 3:0 соответственно.