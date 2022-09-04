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4 сентября, 15:47

Юниорская сборная России одержала третью победу подряд над сверстниками из Белоруссии

Иван Шитик
Корреспондент
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4 сентября юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) провела третий и заключительный матч в серии товарищеских игр против сверстников из Белоруссии.

Российская команда одержала третью победу подряд. На этот раз сборная России выиграла со счетом 5:2.

В составе российской сборной дважды отличился Тимур Муханов, еще по шайбе забросили Егор Соловьев, Артем Карпов и Виталий Пестерев.

Напомним, два первых матча россияне выиграли со счетом 3:1 и 3:0 соответственно.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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