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Ротенберг назвал поражение от финнов уроком для юниорской сборной России по хоккею

11:40
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Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что поражение россиян от Финляндии (3:4 Б) на юниорском чемпионате мира станет уроком для команды.

«Еще за три минуты до конца все складывалось по плану, все выполняли установку тренерского штаба, команда вела 3:1, а дальше произошла потеря концентрации. Это связано с тем, что за два дня команда провела два очень серьезных матча: не хватило эмоций, где-то свежести в концовке. А так игра была полностью сборной России, это урок для всех в преддверии следующих матчей против Германии, против Чехии, и особенно перед плей-офф. Из хорошего могу выделить тот факт, что не пропустили в меньшинстве — сыграли здорово, самоотверженно, ловили шайбы на себя», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Следующая встреча группового этапа ЮЧМ состоится в ночь на 30 апреля. Российские хоккеисты сыграют против сборной Германии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11261133

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