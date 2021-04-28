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Главный тренер сборной Финляндии рассказал о самочувствии травмированного нападающего Капанена

12:36
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Главный тренер сборной Финляндии Петри Карьялайнен заявил, что нападающий Оливер Капанен избежал серьезной травмы в матче юниорского чемпионата мира против России. 17-летний хоккеист ударился головой о борт и покинул лед на носилках.

«Наш доктор сказал, что все в порядке. Есть боль в шее и немного болит голова, но большого риска нет. Для наших игроков это стало большим облегчением», - приводит слова Карьялайнена официальный сайт Международной федерации хоккея.

Сборная России проиграла в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею команде Финляндии в серии буллитов - 3:4. Следующая встреча состоится в ночь на 30 апреля. Российские хоккеисты сыграют против сборной Германии.

Дополнительная информация:

https://www.iihf.com/en/events/2021/wm18/news/25135/game-5-fin-rus

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