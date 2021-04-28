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Третьяк назвал причину поражения юниорской сборной России в матче против Финляндии

11:15
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России (3:4 Б) в матче против команды Финляндии на юниорском чемпионате мира по хоккею.

«Сказался недостаток внимания, когда проиграли матч за три минуты, хотя игра была в кармане и надо было действовать от обороны. Думаю, нужно держать дисциплину. Поражение обидное, но выводы сделают, это только предварительный матч. Это юниорский чемпионат мира, и на нем будет очень много неожиданностей», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Следующая встреча состоится в ночь на 30 апреля. Российские хоккеисты сыграют против сборной Германии.

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