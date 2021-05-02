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Россия не сыграет с Канадой в плей-офф ЮЧМ до финала

13:45
Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко. Фото IIHF
Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко. Фото IIHF

На юниорском чемпионате мира-2021 завершился групповой турнир и стартуют матчи плей-офф.

На ЮЧМ определились все четвертьфинальные пары:

Канада (А1) — Чехия (В4)

Швеция (А2) — США (В3)

Россия (В2) — Белоруссия (А3)

Финляндия (В1) — Швейцария (А4)

На турнирах ИИХФ действует формат с посевом перед полуфиналом. Четыре сборные ранжируются по следующим показателям на групповом этапе: место в группе; очки; разница шайб; число голов. После этого команда с первым посевом играет против четвертой, вторая — с третьей. На данный момент рейтинг сборных для посева такой:

1. Канада (А1, 12 очков). 2. Финляндия (В1, 9 очков). 3. Россия (В2, 9 очков), «+15». 4. Швеция (А2, 9 очков, «+2»). 5. США (В3, 8 очков). 6. Белоруссия (А3, 6 очков). 7. Чехия (В4, 4 очка). 8. Швейцария (А4, 3 очка)

Это означает, что ни при каком раскладе россияне не сыграют с Канадой в полуфинале ЮЧМ. Наиболее вероятный вариант — встреча с Финляндией.

Стало известно время начала матча Россия — Белоруссия на юниорском ЧМ-2021

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