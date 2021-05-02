Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Стало известно время начала матча Россия — Белоруссия на юниорском ЧМ-2021

08:30
Стало известно время начала матча Россия — Белоруссия на юниорском ЧМ-2021. Фото IIHF
Стало известно время начала матча Россия — Белоруссия на юниорском ЧМ-2021. Фото IIHF

На юниорском чемпионате мира-2021 завершился групповой турнир. Сборная России вышла в плей-офф со второго места и в 1/4 финала сыграет против команды Белоруссии.

Матч состоится 3 мая и начнется в 20.30 по московскому времени. Это самый ранний матч на этом турнире.

Расписание и время проведение игр 1/4 финала ЮЧМ выглядит следующим образом:

3 мая, понедельник

Россия U-18 — Белоруссия U-18 (20.30)

4 мая, вторник

Финляндия U-18 — Швейцария U-18 (1.30)

Канада U-18 — Чехия U-18 (4.00)

Швеция U-18 — США U-18 (4.00)

Читайте также

Русские юниоры растерзали чехов и наказали за грубость! 11 голов — невероятный триумф атаки сборной России
Слова не стоят ничего. Почему Трусова вернулась от Плющенко к Тутберидзе?
Подарит ли Трусова букет Плющенко? И будет ли теперь у Александры все хорошо?
Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 2 мая, Россия — Чехия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд