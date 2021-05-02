Стало известно время начала матча Россия — Белоруссия на юниорском ЧМ-2021
08:30
На юниорском чемпионате мира-2021 завершился групповой турнир. Сборная России вышла в плей-офф со второго места и в 1/4 финала сыграет против команды Белоруссии.
Матч состоится 3 мая и начнется в 20.30 по московскому времени. Это самый ранний матч на этом турнире.
Расписание и время проведение игр 1/4 финала ЮЧМ выглядит следующим образом:
3 мая, понедельник
Россия U-18 — Белоруссия U-18 (20.30)
4 мая, вторник
Финляндия U-18 — Швейцария U-18 (1.30)
Канада U-18 — Чехия U-18 (4.00)
Швеция U-18 — США U-18 (4.00)
Читайте также
Русские юниоры растерзали чехов и наказали за грубость! 11 голов — невероятный триумф атаки сборной России
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю