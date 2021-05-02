«Все затмил ужас, который ждал сборную Чехии». Реакция СМИ на матч с Россией на ЮЧМ-2021
Чешская пресса отреагировала на поражение сборной Чехии в матче юниорского чемпионата мира от сборной России (1:11).
«В первых трех матчах группового этапа юниорского чемпионата мира сборная Чехии продемонстрировала достойный уровень игры. Но куда все делось в матче с Россией? Поражение со счетом 1:11. Самый крупный провал на ЮЧМ.
Невозможно найти даже один плюс. Полная катастрофа. Через пару лет никто не вспомнит поражения в упорных матчах против Финляндии или США. Это уже забыто. Все затмил тот ужас, который ждал сборную Чехии в последнем матче группового этапа. Это худшее, что могло случиться на турнире.
Конечно, в составе сборной России выделялся 16-летний Матвей Мичков. К матчу молодой талант уже подходил в статусе лучшего снайпера турнира. И он уж точно подтвердил этот статус. В четырех матчах на турнире он уже забросил девять шайб. Он идет по графику, который пока лишь немного уступает свершениям Александра Овечкина на этом уровне. Недаром этих игроков уже начинают сравнивать.
Но не только Мичков стал проблемой для сборной Чехии. Разница в индивидуальном мастерстве игроков оказалась слишком разительной», — написало издание iSport.cz.
На юниорском чемпионате мира-2021 завершился групповой турнир. Сборная России вышла в плей-офф со второго места и в 1/4 финала сыграет против команды Белоруссии.
Нападающий российской сборной 16-летний Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира. Молодой россиянин за четыре матча забросил 9 шайб и набрал 11 очков
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