«Все затмил ужас, который ждал сборную Чехии». Реакция СМИ на матч с Россией на ЮЧМ-2021

Чешская пресса отреагировала на поражение сборной Чехии в матче юниорского чемпионата мира от сборной России (1:11).

«В первых трех матчах группового этапа юниорского чемпионата мира сборная Чехии продемонстрировала достойный уровень игры. Но куда все делось в матче с Россией? Поражение со счетом 1:11. Самый крупный провал на ЮЧМ.

Невозможно найти даже один плюс. Полная катастрофа. Через пару лет никто не вспомнит поражения в упорных матчах против Финляндии или США. Это уже забыто. Все затмил тот ужас, который ждал сборную Чехии в последнем матче группового этапа. Это худшее, что могло случиться на турнире.