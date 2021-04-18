Роман Ротенберг поблагодарил Фазеля за помощь в ситуации с Мирошниченко

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг поблагодарил президента ИИХФ Рене Фазеля за помощь в инциденте с российским хоккеистом Иваном Мирошниченко.

«Мы проделали большую работу, чтобы Иван Мирошниченко смог принять участие в юниорском чемпионате мира. Были в постоянном контакте с ИИХФ и Американской ассоциацией хоккея — USA Hockey. Очень многое решили наши хорошие отношения с этой организацией. Наши партнеры приложили очень большие усилия, чтобы Иван смог попасть на территорию США. Мы очень благодарны USA Hockey, Олимпийский комитет США, ИИХФ и лично ее президента Рене Фазеля за помощь», — цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР.

Ранее сообщалось, что форварду юниорской сборной России Ивану Мирошниченко был запрещен въезд в США. Причины отказа не объяснялись. Сегодня, 18 апреля, стало известно, что хоккеисту разрешен въезд в страну.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России вылетит в США 19 апреля.