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Мирошниченко получил разрешение на въезд в США для участия в ЮЧМ по хоккею

16:13
Иван Мирошниченко. Фото ФХР
Иван Мирошниченко. Фото ФХР
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Нападающий сборной России Иван Мирошниченко получил разрешение на въезд в США для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею, сообщает официальный сайт ФХР.

«16 апреля ряд СМИ сообщил, что Служба таможенного и пограничного контроля США запретила хоккеисту юниорской сборной России въезд на территорию страны. ФХР провела консультации с Международной федерацией хоккея, USA Hockey, Олимпийским и паралимпийским комитетом США. Результатом слаженной работы организаций стала выдача спортсмену специального разрешения на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в престижном турнире. ФХР благодарит международных партнеров за своевременное содействие в вопросах взаимодействия с государственными органами США», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/76732/

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