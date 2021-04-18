Сборная России назвала состав на юниорский чемпионат мира-2021

Штаб сборных команд России назвал состав юниорской сборной U18 для участия в юниорском чемпионате мира-2021 (26 апреля — 6 мая, Фриско и Плэйно, США), информирует официальный сайт ФХР.

Ранее в воскресенье, 18 апреля, стало известно, что нападающий сборной России Иван Мирошниченко получил разрешение на въезд в США для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею.

Состав сборной России U18:

вратари Валерий Бринкман, Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (все — СКА);

защитники Александр Фигурин («Авангард»), Арсений Коромыслов (СКА), Владимир Грудинин, Артем Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Глеб Иванов, Никита Новиков, Владислав Сапунов (все — «Динамо» М);

нападающие Дмитрий Бучельников, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (все — СКА), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (оба — «Авангард»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Илья Квочко, Данила Юров (оба — «Металлург» Мг), Матвей Петров («Крылья Советов»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Федор Свечков («Лада»).

19 апреля сборная России U18 отправится в США, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки. 27 апреля команда откроет чемпионат мира матчем против сверстников из США.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе ЮЧМ-2021 (московское время)

27 апреля, 4:00. Россия — США

28 апреля, 0:00. Финляндия — Россия

30 апреля, 0:00. Германия — Россия

2 мая, 0:00. Россия — Чехия

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 3 мая, полуфинальные — 5 мая. 6 мая состоятся финал и матч за бронзу ЮЧМ.