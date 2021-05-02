Сборная России после разгрома Чехии в матче группового турнира ЮЧМ-2021 (11:1) в третий раз в истории юниорских чемпионатов мира обыграла соперников с преимуществом более девяти шайб.

Более уверенные победы россияне одерживали лишь над сборной Белоруссии. В 2002 году был зафиксирован счет 11:0, а в 2000-м — 18:1.

Самые крупные победы сборной России на ЮЧМ