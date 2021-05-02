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Разгром Чехии 11:1 — в тройке самых крупных побед в истории сборной России на ЮЧМ

15:35
2 мая. Россия — Чехия — 11:1. Фото IIHF
2 мая. Россия — Чехия — 11:1. Фото IIHF

Сборная России после разгрома Чехии в матче группового турнира ЮЧМ-2021 (11:1) в третий раз в истории юниорских чемпионатов мира обыграла соперников с преимуществом более девяти шайб.

Более уверенные победы россияне одерживали лишь над сборной Белоруссии. В 2002 году был зафиксирован счет 11:0, а в 2000-м — 18:1.

Самые крупные победы сборной России на ЮЧМ

Дата

Город

Соперник

Счет

Разность

16.04.2000

Вайнфельден

Белоруссия

18:1

+17

20.04.2002

Пьештяны

Белоруссия

11:0

+11

01.05.2021

Фриско

Чехия

11:1

+10

14.04.2003

Ярославль

Швейцария

12:3

+9

15.04.2001

Хейнола

Норвегия

10:1

+9

18.04.2008

Казань

Дания

10:1

+9

14.04.2010

Минск

Латвия

9:0

+9

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