Разгром Чехии 11:1 — в тройке самых крупных побед в истории сборной России на ЮЧМ
15:35
Сборная России после разгрома Чехии в матче группового турнира ЮЧМ-2021 (11:1) в третий раз в истории юниорских чемпионатов мира обыграла соперников с преимуществом более девяти шайб.
Более уверенные победы россияне одерживали лишь над сборной Белоруссии. В 2002 году был зафиксирован счет 11:0, а в 2000-м — 18:1.
Самые крупные победы сборной России на ЮЧМ
|
Дата
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Разность
|
16.04.2000
|
Вайнфельден
|
Белоруссия
|
18:1
|
+17
|
20.04.2002
|
Пьештяны
|
Белоруссия
|
11:0
|
+11
|
01.05.2021
|
Фриско
|
Чехия
|
11:1
|
+10
|
14.04.2003
|
Ярославль
|
Швейцария
|
12:3
|
+9
|
15.04.2001
|
Хейнола
|
Норвегия
|
10:1
|
+9
|
18.04.2008
|
Казань
|
Дания
|
10:1
|
+9
|
14.04.2010
|
Минск
|
Латвия
|
9:0
|
+9
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