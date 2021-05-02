Мичков стал третьим российским хоккеистом с двумя хет-триками на одном ЮЧМ. До него это удалось Овечкину и Ковальчуку
Форвард сборной России Матвей Мичков стал третьим российским игроком, сделавшим два хет-трика на одном юниорском чемпионате мира.
Ранее подобное удавалось Александру Овечкину в 2002 году и Илье Ковальчуку, который 20 лет назад провел по три шайбы в полуфинале и финале мирового первенства.
За последние 15 лет двумя хет-триками на одном ЮЧМ отмечались только канадец Коннор Макдэвид и два американца — Коул Кофилд и Джек Хьюз.
Мичков в групповом турнире ЮЧМ-2021 дважды огорчил США, а затем четырежды — Германию и трижды — Чехию.
Российские хоккеисты с 3+ голами в матчах ЮЧМ
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Матчи
|
12.04.2002
|
Гр.турнир
|
Александр Овечкин (4)
|
Словакия — 6:1
|
15.04.2006
|
Гр.турнир
|
Руслан Башкиров (4)
|
Германия — 9:5
|
29.04.2021
|
Гр.турнир
|
Матвей Мичков (4)
|
Германия — 6:1
|
20.04.2001
|
1/2 финала
|
Илья Ковальчук
|
Чехия — 8:3
|
22.04.2001
|
Финал
|
Илья Ковальчук
|
Швейцария — 6:2
|
15.04.2002
|
Гр.турнир
|
Александр Овечкин
|
Германия — 8:2
|
16.04.2005
|
Гр.турнир
|
Игорь Макаров
|
Германия — 12:4
|
14.04.2009
|
Гр.турнир
|
Владимир Тарасенко
|
США — 6:5
|
14.04.2010
|
Гр.турнир
|
Владислав Наместников
|
Латвия — 9:0
|
14.04.2010
|
Гр.турнир
|
Евгений Кузнецов
|
Латвия — 9:0
|
19.04.2011
|
Гр.турнир
|
Никита Кучеров
|
Швейцария — 8:3
|
24.04.2011
|
Финал
|
Наиль Якупов
|
Канада — 6:4
|
24.04.2013
|
1/4 финала
|
Валерий Ничушкин
|
Германия — 8:4
|
21.04.2015
|
Гр.турнир
|
Денис Гурьянов
|
Швеция — 7:4
|
02.05.2021
|
Гр.турнир
|
Матвей Мичков
|
Чехия — 11:1
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