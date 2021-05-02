Мичков стал третьим российским хоккеистом с двумя хет-триками на одном ЮЧМ. До него это удалось Овечкину и Ковальчуку

Форвард сборной России Матвей Мичков стал третьим российским игроком, сделавшим два хет-трика на одном юниорском чемпионате мира.

Ранее подобное удавалось Александру Овечкину в 2002 году и Илье Ковальчуку, который 20 лет назад провел по три шайбы в полуфинале и финале мирового первенства.

За последние 15 лет двумя хет-триками на одном ЮЧМ отмечались только канадец Коннор Макдэвид и два американца — Коул Кофилд и Джек Хьюз.

Мичков в групповом турнире ЮЧМ-2021 дважды огорчил США, а затем четырежды — Германию и трижды — Чехию.

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