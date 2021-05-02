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Мичков стал третьим российским хоккеистом с двумя хет-триками на одном ЮЧМ. До него это удалось Овечкину и Ковальчуку

15:20
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Форвард сборной России Матвей Мичков стал третьим российским игроком, сделавшим два хет-трика на одном юниорском чемпионате мира.

Ранее подобное удавалось Александру Овечкину в 2002 году и Илье Ковальчуку, который 20 лет назад провел по три шайбы в полуфинале и финале мирового первенства.

За последние 15 лет двумя хет-триками на одном ЮЧМ отмечались только канадец Коннор Макдэвид и два американца — Коул Кофилд и Джек Хьюз.

Мичков в групповом турнире ЮЧМ-2021 дважды огорчил США, а затем четырежды — Германию и трижды — Чехию.

Российские хоккеисты с 3+ голами в матчах ЮЧМ

Дата

Стадия

Игрок

Матчи

12.04.2002

Гр.турнир

Александр Овечкин (4)

Словакия — 6:1

15.04.2006

Гр.турнир

Руслан Башкиров (4)

Германия — 9:5

29.04.2021

Гр.турнир

Матвей Мичков (4)

Германия — 6:1

20.04.2001

1/2 финала

Илья Ковальчук

Чехия — 8:3

22.04.2001

Финал

Илья Ковальчук

Швейцария — 6:2

15.04.2002

Гр.турнир

Александр Овечкин

Германия — 8:2

16.04.2005

Гр.турнир

Игорь Макаров

Германия — 12:4

14.04.2009

Гр.турнир

Владимир Тарасенко

США — 6:5

14.04.2010

Гр.турнир

Владислав Наместников

Латвия — 9:0

14.04.2010

Гр.турнир

Евгений Кузнецов

Латвия — 9:0

19.04.2011

Гр.турнир

Никита Кучеров

Швейцария — 8:3

24.04.2011

Финал

Наиль Якупов

Канада — 6:4

24.04.2013

1/4 финала

Валерий Ничушкин

Германия — 8:4

21.04.2015

Гр.турнир

Денис Гурьянов

Швеция — 7:4

02.05.2021

Гр.турнир

Матвей Мичков

Чехия — 11:1

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