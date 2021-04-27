Плющев: «Ребята не распустили сопли на ЮЧМ, но все решит плей-офф»

Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев прокомментировал победу сборной России над США в матче группового турнира юниорского чемпионата мира. Специалист призвал не делать далеко идущих выводов по стартовому матчу.

Россияне победили американцев в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5.

«Все дело в том, что такие игры бывают — особенно на юниорских первенствах, — цитирует Плющева «Газетой.Ru». — Но то, что ребята не опустили руки при 1:5, собрались и выполнили установки, которые были даны, — это хорошо. У ребят есть характер, они не распускают сопли при таких не очень удачных стартах. Но весь чемпионат мира впереди, у ребят еще будут серьезные соперники. И, конечно, все будет решаться в плей-офф.

Я бы не спешил говорить, что этот матч — своего рода «лакмусовая бумажка». И американцы, и канадцы, и скандинавы, и мы — все являются претендентами на звание чемпионов мира. Стартовые матчи всегда бывают немного нервозными и не всегда адекватными. Поэтому говорить, что это «лакмусовая бумажка», я бы не стал. А вот что психологически это придаст нашим ребятам сил, — это однозначно. Хороший старт с серьезным соперником — это всегда приятно.

И факт, что к 25-й минуте «горели» 1:5, совершенно не является показательным. Это нервы, это старт. Ребята выходят на незнакомую площадку — возможно, не совсем адекватно себя чувствовали в начале матча. Это все не показатель, потому что и та, и другая команда очень много забили и очень много пропустили. Это просто издержки стартовой игры".

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии. Россияне в следующем матче встретятся с финнами, игра пройдет в ночь на 28 апреля (начало — в 00:00 мск).