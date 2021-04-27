Фетисов прокомментировал победу сборной России над США
16:20
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал победу национальной команды над США (7:6 ОТ) в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею.
«Молодцы! Поздравляю! Так держать и дальше. Такой счет связан с эмоциями? Конечно, на юниорском чемпионате эмоции преобладают и присутствует любой хоккей. Удачи ребятам!», — сказал Фетисов «СЭ».
Сборная России одержала волевую победу над командой США в первом матче ЮЧМ-2021 по хоккею. По ходу встречи подопечные Альберта Лещева уступали сопернику со счетом 1:5.
(Владислав Флегонтов)
Лихой камбэк русских юниоров! Отыгрались с 1:5 и дожали американцев в овертайме
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Экс-фигуристка сборной — о финансовом положении спортсменов: «После чемпионата России просила маму скинуть денег на кофе»
Фигуристка из академии Плющенко потенциально сильнее Трусовой и Валиевой. Но у нее проблемы с психологией
7
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю