Фетисов прокомментировал победу сборной России над США

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал победу национальной команды над США (7:6 ОТ) в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею.

«Молодцы! Поздравляю! Так держать и дальше. Такой счет связан с эмоциями? Конечно, на юниорском чемпионате эмоции преобладают и присутствует любой хоккей. Удачи ребятам!», — сказал Фетисов «СЭ».

Сборная России одержала волевую победу над командой США в первом матче ЮЧМ-2021 по хоккею. По ходу встречи подопечные Альберта Лещева уступали сопернику со счетом 1:5.

(Владислав Флегонтов)

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