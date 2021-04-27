Олимпийский чемпион Прохоров прокомментировал победу России над США на ЮЧМ

Олимпийский чемпион-1992 по хоккею Виталий Прохоров прокомментировал победу сборной России над США в матче группового турнира юниорского чемпионата мира.

Россияне победили американцев в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5.

«Такие исходы всегда удивляют, — цитирует Прохорова «Газете.Ru». - Во-первых, переломили игру. Во-вторых, не сдались. В-третьих, если ты не сдаешься, то тебе может повезти. И в итоге — хорошее начало.

Конечно, мог сказаться перелет, акклиматизация. Это первая игра — что-то могло не задаться в начале, могло появиться волнение. Я не знаю, что у них происходило в этот момент. Начало-то матча было не очень хорошим, но не сдались. В какой-то мере повезло, что забили во второй половине. Видимо, американцы встали, пропустили один гол, второй, третий — и уже складывалась совершенно другая ситуация. Уже наши взбодрились и сами повели игру. А овертайм — это везение.

Первая игра — это всегда рулетка на чемпионатах мира, особенно у юниоров. Здесь очень большую роль играют эмоции, волнение. Психология выходит на первый план.

Хорошо, что ребята с эти справились и во второй половине сумели повернуть игру в другом направлении".

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии. Россияне в следующем матче встретятся с финнами, игра пройдет в ночь на 28 апреля (начало — в 00:00 мск).