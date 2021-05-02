Определились все четвертьфинальные пары юниорского ЧМ
07:31
В США завершился групповой турнир юниорского чемпионата мира.
Четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:
Финляндия (1B) — Швейцария (4A);
Россия (2B) — Беларусь (3A);
Канада (1A) — Чехия (4B);
Швеция (2A) — США (3B).
Последние места в своих группах заняли Германия и Латвия.
Юниорский чемпионат мира проходит в США с 27 апреля по 7 мая.
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