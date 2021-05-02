Определились все четвертьфинальные пары юниорского ЧМ

В США завершился групповой турнир юниорского чемпионата мира.

Четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Финляндия (1B) — Швейцария (4A);

Россия (2B) — Беларусь (3A);

Канада (1A) — Чехия (4B);

Швеция (2A) — США (3B).

Последние места в своих группах заняли Германия и Латвия.

Юниорский чемпионат мира проходит в США с 27 апреля по 7 мая.