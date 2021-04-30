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Мичков не думает о лидерстве по голам

02:53
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Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков подвел итоги матча со сборной Германии (6:1) на юниорском чемпионате мира. В этой встрече он оформил покер.

«Ощущения самые обычные. Главное, что выиграла команда — ее интересы выше всего. Не важно, кто забил. Даже не думаю о том, что я сейчас лидирую по забитым голам — личные показатели уходят на второй план. Если честно, то мне без разницы, будут ли называть лакросс гол моим именем. Сейчас нужно готовится к следующим играм, они будут еще серьезнее», — сказал Мичков.

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