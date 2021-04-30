Германия — Россия: видео голов матча ЮЧМ-2021
02:27
Сборная России обыграла команду Германии в третьем матче группового турнира юниорского чемпионата мира, который проходит в США.
Представляем вашему внимаю видео всех голов встречи.
10:44. Данила Юров — 0:1
20:30. Матвей Мичков — 0:2
27:12. Матвей Мичков — 0:3
35:29. Матвей Мичков — 0:4
45:48. Илья Квочко — 0:5
54:31. Конно Корте — 1:5
58:19. Матвей Мичков — 1:6
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