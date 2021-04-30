Сборная России обыграла команду Германии в третьем матче группового турнира юниорского чемпионата мира, который проходит в США.

Представляем вашему внимаю видео всех голов встречи.

10:44. Данила Юров — 0:1

20:30. Матвей Мичков — 0:2

Another lacrosse style goal! @russiahockey Matvei Michkov brings the puck up and over to put Russia up 2-0! @deb_teams #U18Worlds pic.twitter.com/NxEZOi7eyR — IIHF (@IIHFHockey) April 29, 2021

27:12. Матвей Мичков — 0:3

Russia takes the 3-0 lead! #U18Worlds



?? Matvei Michkov (#2023NHLDraft) strikes for the second time! Waits out the German goalie and fires it in off the post. He is 16 years old.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/UW882uZBmv — Eliteprospects (@eliteprospects) April 29, 2021

35:29. Матвей Мичков — 0:4

1) Lacrosse

2) Post and In

3) BETWEEN THE LEGS



?? Matvei Michkov (#2023NHLDraft) completes the hat trick by scooping the loose puck and going between his legs on the power play. Again, 16 years old. https://t.co/Yj5nKzJYZP pic.twitter.com/eNowMAJrqq — Eliteprospects (@eliteprospects) April 29, 2021

45:48. Илья Квочко — 0:5

The Russians extend the lead to 5-0! #U18Worlds



?? Ilya Kvochko (#2022NHLDraft) sends the puck into the slot and Matvei Michkov (#2023NHLDraft) finishes it off. That's four goals for Michkov. Still 16 years old.https://t.co/IrFisl0sEe pic.twitter.com/xV5L5hscgn — Eliteprospects (@eliteprospects) April 29, 2021

54:31. Конно Корте — 1:5

The Germans get a late one to make the score 5-1. #U18Worlds



?? Connor Korte scores on a rebound after the original shot was blocked by a Russian defender and Sergei Ivanov in net.

https://t.co/pOKqkDD4mi pic.twitter.com/wZ3roVNC0G — Eliteprospects (@eliteprospects) April 29, 2021

58:19. Матвей Мичков — 1:6