Майоров уверен, что ФХР не сможет помочь Мирошниченко попасть на ЮЧМ-2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отказ американских властей в допуске в страну российского хоккеиста Ивана Мирошниченко на юношеский чемпионат мира—2021.

«По собственному опыту знаю, что американцы в этих делах абсолютно непредсказуемы. Я с этим сталкивался. Ничего с этим поделать уже нельзя, федерация никак может помочь Ивану. Тем более что ему раньше уже отказывали в визе», — цитирует Майорова «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что форварду юниорской сборной России Ивану Мирошниченко был запрещен въезд в США. Причины отказа не объясняются.

Юниорский чемпионат мира запланирован на 27 апреля — 7 мая. Сборная России вылетит в США 19 апреля.