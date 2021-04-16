Вайсфельд считает, что потеря Мирошниченко сплотит сборную России на ЮЧМ

Известный хоккейный функционер, судья и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что потеря нападающего «Омских ястребов» Ивана Мирошниченко еще больше сплотит сборную России на юниорском чемпионате мира.

«Ситуация, которая произошла и одним из лидеров сборной России сама по себе несколько странная, — сказал Вайсфельд «СЭ». — Ивану, как и всем игрокам нашей сборной поставили визу, но при этом во въезде в страну миграционной службой США было отказано. В чем причина — я до сих пор не понял, но, ничего сделать нельзя. Потеря для нашей команды весьма ощутимая. Но этот случай должен еще больше сплотить команду».

Ранее стало известно, что американские власти запретили въезд в страну форварду юниорской сборной России Ивану Мирошниченко. Причины отказа не объясняются. Хоккеист пропустит ЮЧМ-2021.

Юниорский чемпионат мира пройдет 27 апреля-7 мая. Сборная России вылетит в США 19 апреля.