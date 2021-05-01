Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Канада разгромила Швейцарию на ЮЧМ

06:30

Сборная Канады разгромила команду Швейцарии в групповом турнире юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 7:0.

Канада с высокой веротяностью выиграет группу A и в четвертьфинале сыграет с четвертой командой из группы B. Швейцария занимает четвертое место и также вышла в плей-офф, однако сыграет с первой командой из группы B.

Все пары четвертьфиналистов станут известны позже. Предварительный раунд завершится 2 мая.

Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно и завершится 6 мая.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Швейцария U18 — Канада U18 — 0:7

1 мая. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».

Читайте также

«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Клишина ответила на обвинение о предательстве России
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды
Попал в фигурное катание благодаря цвету волос, работал на круизном лайнере. История самого важного специалиста в группе Тутберидзе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд