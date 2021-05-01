Канада разгромила Швейцарию на ЮЧМ

Сборная Канады разгромила команду Швейцарии в групповом турнире юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 7:0.

Канада с высокой веротяностью выиграет группу A и в четвертьфинале сыграет с четвертой командой из группы B. Швейцария занимает четвертое место и также вышла в плей-офф, однако сыграет с первой командой из группы B.

Все пары четвертьфиналистов станут известны позже. Предварительный раунд завершится 2 мая.

Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно и завершится 6 мая.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Швейцария U18 — Канада U18 — 0:7

1 мая. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».