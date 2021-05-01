Канада разгромила Швейцарию на ЮЧМ
06:30
Сборная Канады разгромила команду Швейцарии в групповом турнире юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 7:0.
Канада с высокой веротяностью выиграет группу A и в четвертьфинале сыграет с четвертой командой из группы B. Швейцария занимает четвертое место и также вышла в плей-офф, однако сыграет с первой командой из группы B.
Все пары четвертьфиналистов станут известны позже. Предварительный раунд завершится 2 мая.
Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно и завершится 6 мая.
Хоккей
Юниорский чемпионат мира
Группа A
Швейцария U18 — Канада U18 — 0:7
1 мая. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».
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