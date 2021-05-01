Финляндия победила Германию на ЮЧМ, забросив десять шайб

Сборная Финляндии разгромила команду Германии в групповом турнире юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 10:0.

Шайбы забросили Алекси Малинен, Нико Хуухтанен (дубль), Сами Пяйвяринта, Саму Туомаала, Йоаким Кемелль, Саму Салминен (дубль), Вильями Юусола и Вилле Койвунен.

Финляндия вышла на первое место в группе B (8 очков). Далее идут Россия и США (по 6 очков). Чехия — четвертая (4 очка). Германия находится на последнем месте (0 очков) и уже лишилась шансов на плей-офф.

Все пары четвертьфиналистов станут известны позже. Предварительный раунд завершится 2 мая.

Победитель группы A сыграет с четвертой командой в группе В, а лучшая в группе В — с четвертой командой группы А. Вторая команда группы А встретится с третьей сборной в группе В, а вторая команда группы В — с третей в группе А.

Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно и завершится 6 мая.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Финляндия U18 — Германия U18 — 10:0

1 мая. Фриско. «Комерика-центр».