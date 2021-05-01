Финляндия победила Германию на ЮЧМ, забросив десять шайб
Сборная Финляндии разгромила команду Германии в групповом турнире юниорского чемпионата мира по хоккею со счетом 10:0.
Шайбы забросили Алекси Малинен, Нико Хуухтанен (дубль), Сами Пяйвяринта, Саму Туомаала, Йоаким Кемелль, Саму Салминен (дубль), Вильями Юусола и Вилле Койвунен.
Финляндия вышла на первое место в группе B (8 очков). Далее идут Россия и США (по 6 очков). Чехия — четвертая (4 очка). Германия находится на последнем месте (0 очков) и уже лишилась шансов на плей-офф.
Все пары четвертьфиналистов станут известны позже. Предварительный раунд завершится 2 мая.
Победитель группы A сыграет с четвертой командой в группе В, а лучшая в группе В — с четвертой командой группы А. Вторая команда группы А встретится с третьей сборной в группе В, а вторая команда группы В — с третей в группе А.
Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно и завершится 6 мая.
Хоккей
Юниорский чемпионат мира
Группа B
Финляндия U18 — Германия U18 — 10:0
1 мая. Фриско. «Комерика-центр».
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