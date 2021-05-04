Форвард юниорской сборной России Гайдамак рассказал, как на команду повлиял переезд на новую арену

Нападающий юниорской сборной России Всеволод Гайдамак подвел итоги четвертьфинального матча со сборной Белоруссии (5:2).

— Все в команде рады этой победы. Это только начало нашего пути к золоту. Дальше — больше. В моменте с моим голом защитник соперника совершил ошибку и отдал пас не глядя партнеру. Я должен был оказаться в том месте по тактическим схемам и воспользовался их ошибкой.

Белорусы оказали серьезное сопротивление. Они играли очень активно. Это показывает, что в полуфинале и финале будет еще сложнее.

В Плейно больше солнца, очень жарко. Арена здесь немного уже, чем во Фриско. Белорусы уже здесь играли и поначалу поддавливали нас, так как были более приспособлены к ней.

(Илья Богун)