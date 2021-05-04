Форвард юниорской сборной России Юров назвал игру Мичкова великолепной после победы в четвертьфинале ЮЧМ
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Нападающий юниорской сборной России Данила Юров подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной Белоруссии (5:2).
— Моя игра не важна. Важно, чтобы мы уехали отсюда с золотыми медалями. Игра Матвея Мичкова была великолепна. Если он будет продолжать так же работать, то его ждет великое будущее, — заявил Юров.
(Иван Богун)
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