Форвард юниорской сборной России Юров назвал игру Мичкова великолепной после победы в четвертьфинале ЮЧМ

Нападающий юниорской сборной России Данила Юров подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной Белоруссии (5:2).

— Моя игра не важна. Важно, чтобы мы уехали отсюда с золотыми медалями. Игра Матвея Мичкова была великолепна. Если он будет продолжать так же работать, то его ждет великое будущее, — заявил Юров.

(Иван Богун)