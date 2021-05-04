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Форвард юниорской сборной России Юров назвал игру Мичкова великолепной после победы в четвертьфинале ЮЧМ

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Нападающий юниорской сборной России Данила Юров подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной Белоруссии (5:2).

— Моя игра не важна. Важно, чтобы мы уехали отсюда с золотыми медалями. Игра Матвея Мичкова была великолепна. Если он будет продолжать так же работать, то его ждет великое будущее, — заявил Юров.

(Иван Богун)

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