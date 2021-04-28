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Финляндия — Россия: видеообзор матча юниорского чемпионата мира

08:15
28 апреля. Фриско. Финляндия — Россия. Фото ФХР
28 апреля. Фриско. Финляндия — Россия. Фото ФХР
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Сборная России проиграла Финляндии во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею — 3:4 Б.

В составе российской команды дублем отличился Федор Свечков, еще одну шайбу забросил Никита Чибриков. У финнов забили Саму Салминен, Вилле Койвунен и Саму Туомаала. В серии буллитов сборная Финляндии выиграла со счетом 2:0.

В первом матче турнира Россия обыграла США (7:6 ОТ). 30 апреля российская команда проведет третий матч на ЮЧМ-2021 против Германии, начало — в 00.00 (мск).

Сборная России занимает третье место в группе B с 3 очками в 2 матчах.

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