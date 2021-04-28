«Хвалить меньше надо»: реакция соцсетей на поражение юниорской сборной России от Финляндии

Сборная России проиграла Финляндии во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею — (3:4 Б).

Россияне вели со счетом 3:1 за 3 минуты до конца третьего периода, но позволили сопернику сравнять счет, после чего проиграли в серии буллитов со счетом 0:2.

Пользователи соцсетей с болью отреагировали на поражение сборной России.

dmitriy._.d: «Парни, ну здесь то можно было выиграть».

pal_sanych: «Не финны выиграли, а наши проиграли. Судья конечно мудрец... С психологией игроков надо работать. В важные моменты пожарят и не справляются с эмоциями. По защитникам, как и в молодежке, опять вопросы. У финнов Брэд Ламберт очень хорош».

Batoguruevich: «Хвалить меньше надо».

_yulia_butenko_: «Дисциплины нет! Чехи так же накажут, если наши будут играть подобным образом. Есть вопросы и к судейству в овертайме».

Flexgun: «Боже, какой позор».

Kirillyurich: «Матч огонь, финны тоже красавцы, активизировались. Просто смотреть и валидол пить! Игроку финнов выздоровления!!! А нашим меньше удалений, больше побед, молодцы!»

rukav: «Когда откатываешься к своим воротам, ведя в счете, всегда так происходит».

Kepizh: «Доказательство того что рано расслабляться и дифирамбы петь».

eduard_poner: «Потому что меньше удаляться надо было».

34valdemar: «Нормально все, не падать духом! Ошибки разберут и пойдут дальше. Не со школьниками играли, финны тоже рубиться умеют».