11:58 16 декабря | ХОККЕЙ — Юниоры

Фазель исключил возможность потери Россией права на проведение юниорского ЧМ-2018

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель исключил, что Россию могут лишить права на проведение юниорского чемпионата мира в 2018 году в Магнитогорске и Челябинске. Сегодня в Москве стартовал международный хоккейный форум. Напомним, на этой неделе Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила, что чемпионат мира-2017 перенесен из Сочи в другое место.

- Ситуация, при которой Россия потеряет юниорский чемпионат мира 2018 года, исключена, - цитирует "Р-Спорт" Фазеля. - Мы уже говорили об этом в МОК. Мы поедем в Челябинск и Магнитогорск. Вы же помните, что в 2014 году были слухи о возможном бойкоте чемпионата мира в Белоруссии, но он состоялся и прошел на высшем уровне. Так будет и в Челябинске и Магнитогорске.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161216/1113819711.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shu111

Ну так не все себастьяны, некоторые Рене)

14:01 16 декабря

Весёлый©

Ну, этот прикормленный.

13:26 16 декабря

Flo

Он такой же друг, как например...Лукашенко, но наверно дешевле, хотя ...Ну, хоть кто то.

13:04 16 декабря

Инкогнито Ижевск

Фазель - большой друг России! А ни какой-нибудь там этот...

12:38 16 декабря

Max2015

допинг на ЧМ русские хоккеисты будут принимать под строгим личным контролем Фазеля?

12:31 16 декабря

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Материалы других СМИ