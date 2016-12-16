Фазель исключил возможность потери Россией права на проведение юниорского ЧМ-2018

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель исключил, что Россию могут лишить права на проведение юниорского чемпионата мира в 2018 году в Магнитогорске и Челябинске. Сегодня в Москве стартовал международный хоккейный форум. Напомним, на этой неделе Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила, что чемпионат мира-2017 перенесен из Сочи в другое место.
- Ситуация, при которой Россия потеряет юниорский чемпионат мира 2018 года, исключена, - цитирует "Р-Спорт" Фазеля. - Мы уже говорили об этом в МОК. Мы поедем в Челябинск и Магнитогорск. Вы же помните, что в 2014 году были слухи о возможном бойкоте чемпионата мира в Белоруссии, но он состоялся и прошел на высшем уровне. Так будет и в Челябинске и Магнитогорске.
shu111
Ну так не все себастьяны, некоторые Рене)
14:01 16 декабря
Весёлый©
Ну, этот прикормленный.
13:26 16 декабря
Flo
Он такой же друг, как например...Лукашенко, но наверно дешевле, хотя ...Ну, хоть кто то.
13:04 16 декабря
Инкогнито Ижевск
Фазель - большой друг России! А ни какой-нибудь там этот...
12:38 16 декабря
Max2015
допинг на ЧМ русские хоккеисты будут принимать под строгим личным контролем Фазеля?
12:31 16 декабря