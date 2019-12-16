Эмоции игроков сборной России после победы в финале Мирового кубка вызова
07:40
Сборная России во втором овертайме обыграла команду Канады (Восток)в финале Мирового Кубка вызова для игроков не старше 18 лет — 2:1. У россиян отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин. В середине встречи Егор Гуськов отразил буллит. Видео с церемонии празднования было опубликовано в официальном Twitter ФХР.
? Ощущение, которому нет равных! Это самые острые эмоции, это самый чистый адреналин, это победа! Мировой кубок вызова U18!— Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2019
?#снамироссия pic.twitter.com/uRMIUloOIK
Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований. Россия — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет. Регламент позволяет заявлять игроков до 20 лет.
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