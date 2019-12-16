Эмоции игроков сборной России после победы в финале Мирового кубка вызова

Сборная России во втором овертайме обыграла команду Канады (Восток)в финале Мирового Кубка вызова для игроков не старше 18 лет — 2:1. У россиян отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин. В середине встречи Егор Гуськов отразил буллит. Видео с церемонии празднования было опубликовано в официальном Twitter ФХР.

? Ощущение, которому нет равных! Это самые острые эмоции, это самый чистый адреналин, это победа! Мировой кубок вызова U18!

?#снамироссия pic.twitter.com/uRMIUloOIK — Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2019

Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований. Россия — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет. Регламент позволяет заявлять игроков до 20 лет.