Мощнейший камбэк сборной Ларионова! Россия разорвала чехов за период и выиграла Евротур

В третьем периоде наши забросили пять шайб.

Еврохоккейтур. Шведские игры

Россия — Чехия — 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)

Голы: Бардаков — 1 (Чибриков, Кирсанов), 7:29 — 1:0. Шпачек — 1 (Ленц, Шулак), 16:18 — 1:1. Флек — 1 (Смейкал), 29:24 — 1:2. Клок — 1 (Шпачек), 30:37 — 1:3. Красковский — 1 (бол., Коваленко), 37:04 — 2:3. Коваленко — 1 (Мисюль), 48:34 — 3:3. Мисюль — 1 (Подколзин, Бутузов), 52:58 — 4:3. Подколзин — 1, 54:11 — 5:3. Бутузов — 2 (п.в.), 57:26 — 6:3. Чибриков — 1 (Бардаков, Подколзин), 57:46 — 7:3. Томашек — 1 (буллит), 59:05 — 7:4.

Вратари: Аскаров — Граховина (57:12 — 57:26).

Штраф: 34 — 12.

Судьи: Бьерк, Олунд.

14 февраля. Мальме. «Мальме Арена».

В случае победы над сборной Чехии в заключительном матче на Шведских играх сборная России могла не только выиграть третий этап Евротура подряд, но и повторить рекорд 11-летней давности, одержав девять побед подряд. Поэтому соблазн выставить на сегодняшний матч наиболее оптимальный состав у Игоря Ларионова был действительно велик.

Но сегодня в заявке появились еще не игравшие на турнире защитники Семен Чистяков и Шакир Мухамадуллин, которые заменили Даниила Журавлева и Александра Алексеева. Наконец-то нашлось место в составе нападающему «Сочи» Герману Рубцову. Поднялся во второе звено 17-летний Никита Чибриков, начинавший предыдущие два матча на месте 13-го нападающего. А ворота вместо роскошно отыгравшего со шведами Александра Самонова доверили его одноклубнику Ярославу Аскарову. Неизменными же Профессор оставил только звено Соркина с нижегородской связкой и тройку Красковского. Так что вхолостую в Мальме съездили только вратарь Даниил Тарасов и защитник Марсель Ибрагимов.

Первого гола долго ждать не пришлось, и получился он по-настоящему молодежным. Уже на восьмой минуте Кирилл Кирсанов сделал не самый сильный наброс на перенасыщенный пятак, и после рикошета от клюшки Никиты Чибрикова Захар Бардаков спокойно отправил шайбу в пустые ворота.

Пропустив первыми, чехи заиграли куда быстрее и агрессивнее, чем в первые минуты, и создавали момент за моментом у ворот россиян, но Ярослав Аскаров раз за разом нивелировал угрозу. Пожалуй, наиболее реальный шанс сравнять счет у номинальных гостей был за шесть минут до конца первого периода, когда парни Ларионова проспали выход «один в ноль», но голкипер СКА здорово положил щиток и не позволил обыграть себя Томашеку.

Тем не менее до перерыва соперник все-таки пробил Аскарова. После броска от синей линии и суеты на пятаке Михаэль Шпачек сумел протолкнуть шайбу в ворота сборной России. Вопросы к действиям нападающего чехов, обстучавшего щитки Аскарова, у шведских арбитров возникли, но после видеопросмотра они признали его гол легитимным.

В начале второго периода у россиян получилось вернуть игру в зону Граховину, но в середине двадцатиминутки команду Ларионова подкосили удаления Пыленкова и Зборовского с интервалом в девять секунд. Героически выстоять практически полновесные две минуты в формате «три на пять» нашим парням удалось. Однако спустя 19 секунд после выхода пятого чехи вышли вперед после шального выстрела Якуба Флека, а вскоре россияне горели уже «минус два», пропустив после вбрасывания.

За три минуты до второго перерыва россиян в большинстве вернул в игру Павел Красковский. И второй гол сборной России на 90 процентов случился благодаря Николаю Коваленко — нападающий «Локомотива» нагло выгрыз шайбу из-под ловушки Граховины и из-за ворот чехов роскошно выдал пас забытому на пятаке одноклубнику.

В третьем периоде сборная России впервые заставила чехов играть в их излюбленный откат и действовать вторым номером. А уже в середине третьего периода Коваленко, обыгравшись на правом борту с Даниилом Мисюлем, сотворил мини-шедевр уже сам для себя и красиво завез шайбу в ворота сборной Чехии, сравняв счет.

Спустя несколько минут после гола Коваленко россияне во второй раз в матче вышли вперед — Мисюль на скорости ворвался в чужую зону, докатил до лицевой линии и броском с нулевого угла попал под перекладину.

ВОТ ЭТО ПОПАДАНИЕ!

Подколзин зацепился за шайбу, упал, встал, нашел коротким пасом Мисюля, а тот выстрелил с безумной точностью.

4:3, даааа!#RUSCZE pic.twitter.com/SXGcSyQ78y — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 14, 2021

После четвертого гола чехи откровенно поплыли и начали выгребать из своей сетки шайбу за шайбой. Сначала Василий Подколзин после ошибки соперника в своей зоне завез шайбу за ленточку, сведя шансы сборной Чехии на камбэк к минимуму, а через четыре минуты Владимир Бутузов и все тот же Чибриков двумя голами за 20 секунд похоронили команду Пешана. Незадолго до финальной сирены чехи заработали буллит в ворота Аскарова и установили окончательный счет 7:4 в пользу сборной России.

Своей девятой победой подряд россияне не только повторили достижение 11-летней давности и выиграли третий этап подряд, но и с огромным отрывом досрочно стали первыми в общем зачете Евротура.