Космический гол Мичкова разозлил шведов, и Россия не выстояла. Наша молодежь опять проиграла на Евротуре

Пока наша команда не побеждает в Евротуре.

Хоккей. Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Швеция — Россия — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Бенгтссон — 2 (Ф. Олофссон, Юос), 18:56 — 1:0. Мичков — 1 (Мухамадуллин, Галимов), 21:17 — 1:1. Клингберг — 2 (Шелин, Броме), 23:42 — 2:1. Галимов — 1 (Телегин, Коромыслов), 24:07 — 2:2. Ландер — 1 (Ханссон, Шелин), 34:28 — 3:2. Клингберг — 3 (Ландер, Броме), 46:53 — 4:2.

Вратари: Линдвалл — Аскаров.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (12+9+6) — 16 (5+7+4).

13 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Правильно отреагировать на болезненное поражение — признак классной команды, умеющей самостоятельно делать нужные выводы. К сборной России на Кубке Карьяла, собранной в основном из молодежи, не имеющей большого опыта игры на взрослом уровне, больше подходит характеристика «экспериментальная». А еще и главный тренер Олег Браташ в пятницу был вынужден вернуться в Москву из-за личных вопросов. На этом фоне первый период встречи против «Тре Крунур» запомнился яркой, живой и местами очень острой игрой в исполнении россиян.

Появившийся в составе вратарь Ярослав Аскаров по-настоящему выручил только в тот момент, когда его команда действовала в большинстве. Пас за спину от Александра Никишина при раскате в своей зоне был перехвачен Фредриком Олофссоном, который не использовал выход «1 в 0».

В остальном опытная шведская команда смотрелась менее предпочтительно и должна была радоваться тому, что до перерыва не пропустила. В равных составах россияне создали несколько отличных моментов. Но больше всего не повезло Матвею Мичкову, который слегка прыгавшую шайбу отправил в штангу. По сравнению с первым матчем турнира разница в действиях сборной России была очень заметной. Состав «Тре Крунур», пожалуй, не такой мощный, как у финнов. Но у скандинавов хватает хоккеистов, поигравших в Северной Америке, включая НХЛ, и в лучших лигах Европы.

В 19 лет сложно оставаться безупречным, особенно если ты защитник и любой твой промах виден даже из космоса. Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин совсем немного отпустил Антона Бенгтссона, и этого мгновения шведа хватило, чтобы переправить шайбу в сетку.

Исход стартового периода для сборной России вышел грустным, но на состоянии молодой команды совершенно не сказался. Великолепный гол Мичкова будет обсуждаться еще долго. Не каждый раз увидишь, как 16-летний дебютант открывает счет заброшенным шайбам в национальной команде при помощи приема, который известен как «лакросс», и превосходит достижение самого Александра Овечкина. Это издевательство, смелость и наглость в одной емкости.

Сборная Швеции до этого момента действовала на удивление вяло. Гол Мичкова для них стал «волшебным пенделем» — скандинавы проснулись и по-настоящему завелись. Нельзя сказать, что у россиян не было шансов. Им по-прежнему удавались острые атаки, поэтому лучшему голкиперу шведского чемпионата Густаву Линдваллу из «Шеллефтео» скучать не приходилось. Однако в ситуации, когда более опытный соперник включился на полную, никакие талант и эмоции не помогут. Второй тройке сборной России удалось еще раз забить, снова сравняв счет, — первый гол вслед за Мичковым провел Галимов. На большее нашей команды не хватило. Поводов раскритиковать ее на этот раз искать не хочется. Для нынешнего состава и уровня соперника сборная России провела неплохую игру, в которой можно найти больше положительных, чем отрицательных сторон.