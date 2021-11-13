Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол

Яркий дебют Матвея Мичкова.

Появление нападающего системы СКА Матвея Мичкова в первой сборной России можно было оценить как неоправданный аванс. У него нет постоянного места в составе петербургского клуба в КХЛ — большую часть сезона он провел в МХЛ. Однако юный талант делом доказал, что умеет пользоваться предоставленным шансом.

МИЧКОООООООВ!!!

Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021

Он не только установил рекорд в игре против финнов, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, надевшим свитер национальной команды в официальном матче. В субботу Мичков забросил сборной Швеции фантастическую шайбу фирменным «лакроссом». Очевидно, что в обозримом будущем никто не сможет повторить это достижение — дебютный гол за сборную в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней. Предыдущий рекорд принадлежал великому Александру Овечкину. Снайпер «Вашингтона» записал перед турниром обращение для Мичкова и вдохновил юниора на свершения.

Нападающий СКА по сравнению с прошлым матчем был повышен из четвертого звена до второго, где его партнерами оказались куда более опытные Артем Галимов и Даниил Вовченко. С возросшей ответственностью Матвей справился блестяще. В пятницу, давая интервью «СЭ», форвард логично объяснял, что должен проявлять себя и в ограниченное время, чтобы заслужить доверие. Получилось неплохо. В первом периоде он промазал из стопроцентной позиции, отправив скакавшую шайбу с близкого расстояния в штангу. В 16 лет после такого эпизода потерять уверенность в своих силах и занервничать проще простого. Мичков, помимо игровых талантов, обладает железобетонной психологией. Иначе бы не решился на прием, требующий не только техники, но и здоровой наглости.

Нападающий быстро обработал прыгавшую шайбу за чужими воротами, принял ее на крюк, поднял клюшку и завел над плечом голкипера Густава Линдвалла. Интереснее сюжета для первого гола не придумаешь.

Стопроцентно войдет в историю. Кто сейчас с ходу вспомнит, как забивали его знаменитые предшественники Александр Овечкин, Евгений Малкин, Кирилл Капризов? Гол Мичкова уже не забудешь. Он использовал свой любимый финт, который начал использовать, еще выступая за «Локомотив» — 2004. Однако одно дело — забивать «Сахалинским Акулам» в МХЛ и почти сверстникам из сборной Германии на юниорском чемпионате мира прошлой весной. Совсем другое — дерзко ставить в тупик здоровых скандинавских мужиков, проведших сотни матчей на серьезном уровне. При этом Мичков умеет сдерживать эмоции. Он, комментируя во втором перерыве свой гол, держался спокойно в интервью для FHR.ru. Хотя в самой концовке периода принял участие в жаркой стычке, в центре которой оказался Галимов. «Не думал о красоте гола, — подчеркнул Мичков. — Только о победе».