Мичковым после его гола восхищаются все. Поразительно, но даже у суперталанта есть немало хейтеров

Обзор дня Алексея Шевченко.

Гол

Шайба, заброшенная Матвеем Мичковым, взбудоражила хоккейный мир. Удивлялись всему. И тому, что такая шайба на счету парня, которому лишь через три с небольшим недели исполнится всего 17 лет. Поражались техническому исполнению трюка. Все-таки гол в стиле лакросс готовится иначе. Форвард чаще всего стоит за воротами и готовит трюк, а чтобы забить его с ходу — такое никто никогда не делал. Кого-то восхищала смелость хоккеиста, отважившегося сделать такое в матче на уровне сборных, а не на какой-нибудь выставочной игре. Да, такие голы бывают и в матчах всех трех профессиональных лиг страны, но это большое исключение.

И опять поднялась старая тема — кто такой Матвей Мичков. Действительно восходящая звезда мирового хоккея или просто талантливый хоккеист, у которого есть большое доверие со стороны тренеров и менеджеров? Странно и то, что у нас дома комментарии в духе «Мичков — проект Ротенберга, через два года будет играть в Высшей лиге» встречаются слишком часто. Матвею желают неудачи, с недоверием относятся к его перспективам, не стесняются говорить, что он незаслуженно попал в национальную команду.

Мы почему-то не можем просто порадоваться тому, что на наших глазах происходят фантастические вещи. Казус в том, что никто вообще не может реально предсказать, каким будет Матвей в 18-19 лет. Умные эксперты, с которыми мне удается разговаривать, дают только оптимистические прогнозы. Они отмечают положительные качества игрока и признают, что у него есть все для того, чтобы вырасти в хоккеиста мирового уровня. Он повзрослеет, окрепнет, а техника, мозги и умение владеть шайбой никуда деться не должны. Но жизнь, а уж тем более хоккейная карьера непредсказуемы, нельзя точно знать будущее. Хочется, чтобы Мичков стал лучшим в мире. Александр Овечкин на сходе, Евгению Кузнецову уже за 30, Евгения Малкина беспокоят травмы. Рядом никого нет. Пришла пора таких ребят, как Матвей, Иван Мирошниченко, Данила Юров. Их неудачи лично меня будут расстраивать.

Конфликт

Во Владивостоке повторяется старая история. Рассказывают, что бывшим тренерам команды Александру Андриевскому и Виктору Александрову не хотят платить компенсацию, положенную по контракту в случае досрочного увольнения по инициативе клуба. И если они не согласятся, то к ним будут применяться различные меры. Например, заставят людей ходить в офис и просиживать там время. Совсем недавно нечто подобное было в Хабаровске. И там перед Владимиром Воробьевым не хотели исполнять контрактные обязательства. Дело едва не дошло до дисциплинарного комитета лиги, но потом стороны договорились. Говорят, что тренер все-таки пошел на уступки, получив большую часть положенного, но сделал он это добровольно. Если бы не согласился, то дальневосточники никуда бы не делись.

Но за подобными ситуациями должна следить лига. Не должно быть никаких споров в случае, если есть договор, зарегистрирован в КХЛ. Конечно, клуб может обратиться к уволенному тренеру с просьбой пойти на уступки, это не запрещено. Но если согласия нет, то тема должна быть закрыта. Никаких посещений офиса, никаких других странных методов мщения. Обязаны заплатить — точка. В случае неисполнения — штраф. И пора придумать другие способы давления на команды в таких ситуациях. Да, могут перекрыть доступ в ЦИБ. Это существенное наказание, но оно не сильно влияет. А если в регламенте будет допущено снятие очков, то все сразу одумаются и конфликты прекратятся. Дело ведь не в том, что нарушаются права Воробьева или Андриевского. На их месте может быть любой другой. Сама ситуация позорит КХЛ, бьет по имиджу организации. Неужели Алексею Морозову это нравится?

Тренеры

В двух клубах ВХЛ и МХЛ поменяли тренеров. И изменения довольно странные. Сенсационным выглядит назначение в «Торосе», который является фарм-клубом «Салавата Юлаева». Там было так. В начале сезона командой руководил Равиль Хайдаров. Им были довольны игроки, они отмечали, что команда стала играть в интересный хоккей, а на тренировках давали хорошие упражнения. Тренер был лишен желания загнать хоккеистов. Хайдарова подвело то, что он не стеснялся выражений на пресс-конференциях. Его знаменитая фраза «про червей в команде, которых он будет давить», сказанная после неудачного матча с «Ермаком», смутила руководство уфимского клуба. Хайдарова уволили, его заменил Владимир Гусев. У последнего за спиной довольно неудачная работа с «Тюменским Легионом» в МХЛ, но в Нефтекамске он проявил себя отлично. «Торос» продолжал набирать очки, одержал ряд важных побед. Но и его сняли с должности.

Теперь в клуб пришел Владимир Потапов. У него удивительная, ничем не объяснимая карьера в российском хоккее. Он несколько лет работал с молодежкой «Атланта». Мытищинцы ни разу не попали в плей-офф, а клуб так никого и не вырастил. Там играли ребята типа Дмитрия Шугаева или Ильи Талалуева, но в мастеров они превращались в других командах. И отсутствие спортивных результатов никого не смутило. Потапов сначала попал в юниорскую сборную России, затем был на разных должностях в системе СКА и даже дошел до национальной команды. И всегда возникал вопрос, а что он делает на той или иной позиции. Никаких успехов у него не было, ничем он не выделялся, но при этом уверенно держался на плаву. Теперь ему дают клуб, где надо что-то давать уфимским талантам, а не просто стоять на скамейке. Как бы теперь у Уфы все не пошло прахом.

В молодежке «Спартака» должность главного через четыре месяца после назначения покинул Владимир Филиппов. Правда, он ушел в другой отдел структуры красно-белых, его назначили помощником Олега Кваши в «Атланте» (подмосковная команда входит в систему «Спартака»). Но удивляет другое. Спартаковцы сильно омолодились, а управлять ими поставили Аркадия Андреева, который хоть и был в разных командах, но никогда тренером не являлся.