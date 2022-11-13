Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла

Итоги финского этапа — Кубка «Карьяла», где зажигали преимущественно звезды КХЛ

Швеция выиграла Кубок «Карьяла», о проведении которого многие болельщики могли забыть после отстранения российской сборной. Швейцарцы заменили нашу команду и неожиданно забрались на вторую строчку в таблице, обыграв Финляндию и Чехию. Новичок оказался опаснее, чем думалось. Потеря очков в заключительном матче стоила команде Патрика Фишера победы на турнире. При равном количестве очков и одинаковой разности шайб «Тре Крунур» поднялись на первое место благодаря очной победе.

Разнообразившие программу Евротура швейцарцы превзошли ожидания. Тренеры сделали ставку на проверенных игроков из местного чемпионата. По составу сложилось впечатление, что Патрик Фишер летел в Финляндию исключительно за победой. Специалист положился на проверенный последней Олимпиадой и чемпионатом мира вратарский тандем Леонардо Дженони — Сандро Эшлиманн. Какой турнир без неувядающего Андреса Амбюля, который в 39 лет насобирал больше всех очков — гол и две передачи за три игры. А заключительный матч с Чехией стал 300-м для нападающего за сборную Швейцарии. Без шайбы Амбюль, конечно, со льда не ушел.

Швеция выиграла Кубок «Карьяла», несмотря на поражения от Финляндии в последний день турнира. Весомый вклад в победу внес экс-форвард московского «Динамо» и других клубов КХЛ Андре Петерссон. Нападающий отгрузил хет-трик чехам, отличился со швейцарцами, а в ничего не решающем матче с хозяевами отбегал вхолостую. Удивительно, что «Тре Крунур», как и швейцарцы, ограничились представителями местной лиги. Чехи и финны собрали «солянку» из игроков разных чемпионатов. По итогу хозяева, которые привезли солидный состав, в том числе с несколькими победителями Олимпиады и чемпионата мира, довольствовались лишь третьим местом на домашнем турнире. Не помогла даже магия Марко Анттилы.

Знакомых лиц на турнире было предостаточно. За Чехию сыграли экс-вратари «Амура» и «Трактора» Марек Лангхаммер и Роман Вилл, засветившиеся в КХЛ Гинек Зогорна, Роман Ленц, Войтех Мозик и Томаш Кундратек. Капитаном выбрали другого ветерана — Романа Червенку, без которого невозможно представить сборную на последних крупных турнирах. По меркам европейского формата финский этап Евротура получился представительным. С чешской сборной связан абсурдный инцидент, который произошел во время выставочного матча в Ческе-Будеевице.

Из-за высокой температуры внутри дворца лед, который подготовили только за два дня до матча, не выдержал напряжения. Образовалась большая дыра. Судьи остановили игру. Потребовалось около часа, чтобы устранить деформацию. Для этого потребовалась помощь бригады пожарных. После затянувшейся паузы матч возобновили, но впечатления от чешского гостеприимства испортились.

Остальные игры Кубка «Карьяла» прошли на Gatorade Center в городе Турку. Стадион вмещает 11 820 человек. Финские болельщики разгонялись от матча к матчу и в заключительный день, когда Суоми встречались со шведами, заполнили дворец на 72 процента (8512 человек). Близкие цифры показала игра с Чехией (8168). На Швейцарию в будний день пришло лишь 5082 зрителя. Дневные матчи без участия финской сборной вызвали меньший интерес — на трибунах собиралось около 900 человек. Отсутствие россиян негативно сказалось на посещаемости. На последнем Кубке «Карьяла», который прошел в доковидное время на «Хартвалл Арене», матч Финляндия — Россия собрал 9421 человек.

Для болельщиков, которые заждались международных турниров после чемпионата мира, Евротур остается хорошей отдушиной. Впрочем, говорить о том, что Кубок «Карьяла» расцвел без участия россиян, неправильно. Обожающая хоккей Финляндия не собрала аншлага ни на одном из матчей. Замена нашей сборной на швейцарцев не добавила популярности и статусности турниру. И анализируя насыщенность и сюжетные линии чемпионата КХЛ, напрашивается вывод, что российский хоккей ничего не потерял, когда остался без путевки на Евротур.