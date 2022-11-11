На Евротуре без России случился позор. Чехи и шведы еле доиграли матч

Чешская сторона даже не смогла подготовить лед для вынесенной встречи Кубка Карьяла.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла

Чехия — Швеция — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Петерссон — 1 (Селльгрен), 26:06 — 0:1. Петерссон — 2 (Линдхольм, Алсинг), 26:46 — 0:2. Хлапик — 1 (Шпачек, Ленц), 40:34 — 1:2. Петерссон — 3 (Линдхольм, Алсинг), 41:25 — 1:3. Алсинг — 1 (бол., Юханссон), 48:17 — 1:4.

Вратари: Лангхамер — Хегберг.

Судьи: Кольмюллер, Хебайзен.

10 ноября. Ческе-Будеевице. Budvar Arena.

Международный бан ИИХФ отстранил Россию от традиционных турниров. Финский этап Евротура Кубок Карьяла начался 10 ноября без нашей сборной. Россиян заменили швейцарцы — представители Страны часов и сыра обыграли в первом матче Финляндию в серии буллитов. Куда больше внимания привлекла игра Швеции и Чехии, которая прошла в Ческе-Будеевице. «Тре Крунур» уверенно разобрались с соперником в матче, который прервали почти на час из-за образовавшейся во льду дыры.

Работники стадиона приводят лед в порядок. Фото Reuters

Шведы к тому моменту вели в две шайбы благодаря дублю экс-форварда московского «Динамо» Андре Петерссона. Через 40 секунд после второго гола нападающего матч поставили на паузу. Сначала судьи пытались устранить недоразумение самостоятельно, но поняли, что без помощи специальной бригады не обойтись. Команды разошлись по раздевалкам, а на арене объявили вынужденный перерыв. Чтобы реанимировать лед, пригласили пожарных с огнетушителями. Зрелище получилось эффектное, но сомневаюсь, что хоккеисты и болельщики остались довольны вынужденным перерывом.

На Budvar Arena собрался аншлаг. Чехи заждались международных матчей, и вынесенная игра Кубка Карьяла — прекрасная отдушина для местных любителей хоккея. Вот только встречу со шведами омрачил отколотый кусок льда. По словам генерального менеджера сборной Чехии Милана Глинички, кусок был размером 8х15 сантиметров. Деформация могла привести к травмам хоккеистов. После того как лезвие конька попадает в трещину, игрок может не только упасть, но и неудачно вывернуть ногу. Потребовалось время, чтобы лед затвердел и пожарные устранили опасность.

Из-за фиаско со льдом матч могли не доиграть вовсе. Благо для собравшихся болельщиков чехи и шведы договорились, что продолжат игру после паузы, а лед привели в порядок. Впрочем, длинный перерыв не помог хозяевам исправить положение. В третьем периоде Петерссон оформил хет-трик, а Олле Алсинг реализовал большинство. Команду Кари Ялонена хватило на единственную шайбу Филипа Хлапика. Провалил матч экс-вратарь «Амура» Марек Лангхамер, пропустивший четыре гола с 16 бросков.

— На арене было очень жарко. Печально, что все это произошло. Но думаю, что судьи поступили правильно, приостановив матч, — считает тренер чехов Кари Ялонен.

— Сначала яма была очень глубокая, а потом ее утрамбовали снегом. Когда мы подошли, чтобы оценить ситуацию во второй раз, стало уже лучше. Рады, что смогли доиграть матч, — сказал капитан чехов Роман Червенка.

Роман Червенка и Линус Юханссон изучают состояние льда. Фото Reuters

— Мы не можем жаловаться. Обе команды были в одинаковых условиях. Прошло ужасно много времени, прежде чем Роман Червенка зашел и сказал, что мы доиграем матч. Я не раздевался, пока был перерыв, но некоторые сняли форму. Кто-то делал растяжку. Мы до последнего момента не знали, будет ли доигран матч. Я с таким прежде никогда не сталкивался, но ребята в раздевалке рассказывали, что уже бывали в подобных ситуациях, — отметил нападающий чехов Филип Хлапик.

Маленькая дырка во льду вскрыла бардак, устроенный в вынесенном матче Кубка Карьяла. Дело в том, что арену подготовили только за два дня до игры. Лед заливали заново, чтобы нанести рекламу турнира. Из-за высокой температуры покрытие деформировалось. Стоит отметить работу судей, которые вовремя остановили игру и предотвратили травмы хоккеистов. Оказалось, что дома стены помогают не всегда. Теперь сборная Ялонена отправится в Финляндию, где продолжит турнир матчами с хозяевами и Швейцарией.