Знарок и Зубов войдут в тренерский штаб сборной России на Кубке Карьяла и МЧМ-2022

Олег Знарок и Сергей Зубов будут работать в тренерском штабе сборной России по хоккею на Кубке Карьяла, сообщает 25 октября РИА «Новости».

Турнир пройдет в Хельсинки (Финляндия) с 11 по 14 ноября. Ранее стало известно, что руководить сборной на турнире будет Олег Браташ.

Также указано, что в таком составе тренерский штаб будет работать с молодежной сборной России на чемпионате мира. Кроме того, в штаб войдет тренер Владимир Филатов.

МЧМ пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января.