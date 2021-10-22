Экс-защитник «Авангарда» Соловьев продолжит карьеру в чешской экстралиге
13:15
Защитник Алексей Соловьев продолжит карьеру в чешской экстралиге. 27-летний хоккеист подписал контракт с «Витковице» до конца сезона.
Ранее Соловьев расторг контракт с «Авангардом» по взаимному согласию сторон. Хоккеист выступал за омичей с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в ВХЛ за «Омские Крылья».
В прошедшем сезоне он принял участие в 13 матчах, в которых набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «+2». В плей-офф Соловьев провел 1 матч. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.
Дополнительная информация:
https://hc-vitkovice.cz/vitkovice-ziskaly-ruskeho-legionare-prichazi-alexej-solovjov/
Читайте также
«В посольстве сразу спросили, замужем я или нет». Российская гонщица рассказала, почему ее не пустили в США
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю