Экс-защитник «Авангарда» Соловьев продолжит карьеру в чешской экстралиге

Защитник Алексей Соловьев продолжит карьеру в чешской экстралиге. 27-летний хоккеист подписал контракт с «Витковице» до конца сезона.

Ранее Соловьев расторг контракт с «Авангардом» по взаимному согласию сторон. Хоккеист выступал за омичей с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в ВХЛ за «Омские Крылья».

В прошедшем сезоне он принял участие в 13 матчах, в которых набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «+2». В плей-офф Соловьев провел 1 матч. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.