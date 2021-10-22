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Экс-защитник «Авангарда» Соловьев продолжит карьеру в чешской экстралиге

13:15
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Защитник Алексей Соловьев продолжит карьеру в чешской экстралиге. 27-летний хоккеист подписал контракт с «Витковице» до конца сезона.

Ранее Соловьев расторг контракт с «Авангардом» по взаимному согласию сторон. Хоккеист выступал за омичей с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в ВХЛ за «Омские Крылья».

В прошедшем сезоне он принял участие в 13 матчах, в которых набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «+2». В плей-офф Соловьев провел 1 матч. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

Дополнительная информация:

https://hc-vitkovice.cz/vitkovice-ziskaly-ruskeho-legionare-prichazi-alexej-solovjov/

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Александр Кравченко все материалы автора
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