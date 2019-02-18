Яромир Ягр вернется на лед спустя год

Известный нападающий Яромир Ягр впервые после годичной паузы выйдет на лед в ближайшем матче второй чешской лиги с "Гавировом", сообщает в своем Твиттере чешский журналист Зденек Янда.
Сейчас Ягр выступает за свою родную родную команду - "Кладно". Матч с "Гавировом" состоится в понедельник, 18 февраля. 47-летний Ягр выйдет на лед в одной тройке с Томашем Плеканецом.
Форвард вынужден был пропустить целый год после того, как в конце прошлого сезона получил травму головы. Интересно, что произошло это так же в игре с "Гавировом".
F Jaromir Jagr @68Jagr (47 years old) back in action! Will play tonight in the line with Tomas Plekanec for his home club @RytiriKladno versus Havirov. His last game in the Czech league was a year ago.... pic.twitter.com/gp73CUiPue– Zdenek Janda (@zdenek_janda) 18 февраля 2019 г.