Яромир Ягр вернется на лед спустя год

Известный нападающий Яромир Ягр впервые после годичной паузы выйдет на лед в ближайшем матче второй чешской лиги с "Гавировом", сообщает в своем Твиттере чешский журналист Зденек Янда.

Сейчас Ягр выступает за свою родную родную команду - "Кладно". Матч с "Гавировом" состоится в понедельник, 18 февраля. 47-летний Ягр выйдет на лед в одной тройке с Томашем Плеканецом.

Форвард вынужден был пропустить целый год после того, как в конце прошлого сезона получил травму головы. Интересно, что произошло это так же в игре с "Гавировом".