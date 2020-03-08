Ягр может завершить карьеру. «Кладно» вылетел из чешской экстралиги

«Кладно» вылетел из высшего дивизиона чемпионата Чехии. После поражения от «Литвинова» (2:6) команда лишилась шансов на выживание.

После окончания матча 48-летний владелец и нападающий «Кладно» Яромир Ягр заявил, что может завершить карьеру.

— Не ожидал, что доведется сыграть в подобном ключевом матче в 48 лет, — цитирует Ягра Hokej.cz. — Моя ответственность перед клубом, нашими болельщиками и спонсорами огромна, я должен делать свою работу.

Сейчас я не знаю, что будет дальше. Подниматься снизу вверх сложно, в прошлый раз нам потребовалось пять лет. Это действительно нелегко, как и удержаться в экстралиге.

Я действительно не знаю, продолжу ли карьеру игрока. Я все еще люблю хоккей, но год за годом становится все сложнее. В ключевых матчах я привык выглядеть гораздо лучше, чем в этот раз. Я помогал своим командам побеждать. Сейчас ситуация другая.

В этом сезоне Ягр сыграл за «Кладно» 38 матчей, в которых набрал 29 (15+14) очков.