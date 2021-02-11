Вайсфельд отметил победный рекорд сборной России

Известный хоккейный функционер, судья и комментатор Леонид Вайсфельд высказал свое мнение о первом матче сборной России на Шведских хоккейных играх. Россияне на старте третьего этапа Евротура победили Финляндию (3:2)

«Сборная России уверенно начала турнир в Швеции, выиграв у финнов со счетом 3:2. Несмотря на то, что разница в счете лишь в одну шайбу, наши ребята действовали очень уверенно и молодые хоккеисты временами показывали хороший уровень хоккея, — сказал Вайсфельд. — Проявили лидерские качества и взрослые игроки — капитан команды Жафяров, и его партнер по звену Чехович набрали по два очка. Оба они на протяжении всего матча демонстрировали очень уверенную игру и вели более молодых партнеров за собой. Хорошее впечатление оставил Коваленко. Установили рекорд по количеству побед подряд в рамках одного сезона в Евротуре. Победа над финнами была седьмой кряду».