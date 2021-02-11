Швеция в овертайме обыграла Чехию

В матче Шведских игр сборная Швеции победила команду Чехии (3:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил Альберт Юханссон.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Чехия — Швеция — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Смейкал — 1 (бол., Моравчик, Томашек), 5:00 — 1:0. Лундквист — 1 (бол., Перссон, Петтерссон), 16:04 — 1:1. Хольмберг — 1 (Берггрен, Лундберг), 35:45 — 1:2. Ленц — 2 (бол., Странски, Шпачек), 45:53 — 2:2. Юханссон — 1 (Хольмберг), 62:08 — 2:3.

Вратари: Бартошак — Фаст.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (4+8+11+1) — 25 (10+5+7+3).

Судьи: Бьерк, Олунд.

11 февраля. Мальме. «Мальме Арена». 0 зрителей