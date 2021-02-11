Жафяров: «Большая площадка повлияла на игру во втором периоде»

Капитан сборной России Дамир Жафяров подвел итоги стартового матча со сборной Финляндии (3:2) на Шведских играх.

«У нас нет какого-то разделения, кто с кем играет. Все в команде хорошие, техничные игроки. Без разницы, с каким звеном выходить. Не думаю, что у моего звена лучше всего держалась шайба. У всех ребят были моменты, чтобы забить, в обороне хорошо работали. Но в целом есть над чем работать.

Конечно, любая победа — это победа. Без разницы, кто забил, кто отдал. Главное, что забросили на одну шайбу больше, чем соперник. Соглашусь, что получились разные периоды. Есть такой момент. Наверное, повлияла большая площадка именно во втором периоде. В КХЛ мы успели отвыкнуть от них, у нас там, наоборот, на сужение тенденция идет. Мне кажется, что финский размер площадок оптимален.

Самый трудный момент для капитана — начало игры. А затем уже не надо было никого подбадривать дополнительно, у всех горели глаза», — заявил Жафяров.

В этой встрече форвард отметился двумя результативными передачами.

(Иван Богун)