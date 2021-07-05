Умарк подписал контракт с шведским клубом «Лулео»
22:03
Хоккеист Линус Умарк подписал контракт с шведским «Лулео», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года.
«Очень хорошо, что я смог вернуться в «Лулео». Меня и всю команду ждет долгий сезон и тяжелая работа. Надеюсь, что внесу свой вклад. Очень хочу победить вместе с командой», — приводит слова Умарка официальный сайт команды.
34-летний Умарк выступал в системе «Лулео» до 2009 года, а также в сезоне-2013/14.
В прошлом сезоне швед выступал за швейцарский «Серветт». Он стал вторым бомбардиром швейцарской лиги, набрав 61 (22+39) очко в 49 матчах. В плей-офф его клуб дошел до финала, в котором уступил «Цугу».
Дополнительная информация:
https://www.luleahockey.se/article/hypbakqqx-30c4d/omark-ater-i-varat-gang
Читайте также
«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю