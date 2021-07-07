«Амбри-Пиотта» подписала контракт с нападающим минского «Динамо»
11:14
«Амбри-Пиотта» подписала контракт с нападающим минского «Динамо» Брэндоном Козуном, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.
Контракт с 31-летним американо-канадцем рассчитан до конца сезона-2021/2022.
В минувшем сезоне Козун провел 41 матч за минское «Динамо» и набрал 33 (18+15) очка при показателе полезности «-1».
Ранее Козун выступал за «Йокерит», «Локомотив», «Металлург», «Торонто» и другие команды.
???Benvenuto in biancobl? @Kozun15! #HCAP https://t.co/jaoLS8U098 pic.twitter.com/BKcT9K28Wt— HC Ambr? Piotta (@HCAP1937) July 6, 2021
Дополнительная информация:
https://hcap.ch/it/news/827-brandon-kozun-per-una-stagione-in-biancobl
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