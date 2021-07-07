«Амбри-Пиотта» подписала контракт с нападающим минского «Динамо» Брэндоном Козуном, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Контракт с 31-летним американо-канадцем рассчитан до конца сезона-2021/2022.

В минувшем сезоне Козун провел 41 матч за минское «Динамо» и набрал 33 (18+15) очка при показателе полезности «-1».

Ранее Козун выступал за «Йокерит», «Локомотив», «Металлург», «Торонто» и другие команды.