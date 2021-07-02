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Хоккеист казахстанского клуба потерял сознание во время бега в 40-градусную жару

18:21

В Петропавловске, когда температура воздуха днем составляла «+38» градусов, хоккеисты «Кулагера» проходили на улице тест Купера, во время которого игрок команды Алексей Грищенко потерял сознание, сообщает Шайба.kz.

Защитник Алексей Грищенко выступает в петропавловском клубе пятый сезон подряд. 30-летний хоккеист является воспитанником Усть-Каменогорска.

Почти год назад на предсезонных сборах в орском «Южном Урале» произошла трагедия. Во время кросса в сильную жару хоккеист Павел Крутий почувствовал себя плохо, потерял сознание и вскоре умер.

И это не первый подобный случай. Летом 2014 года игрок ангарского «Ермака» Артем Соколов во время кросса в жаркую погоду почувствовал недомогание и скончался в результате теплового удара.

Недавно главным тренером «Кулагера» был назначен латвийский специалист Александр Белявский.

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news/734959

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Иван Шитик все материалы автора

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