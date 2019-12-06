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Толчинский не ожидал вызова в олимпийскую сборную

14:58
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Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский прокомментировал вызов олимпийскую сборную России.

- Не могу сказать, что ожидал вызов в сборную, но попасть хотел, — цитирует Толчинского ЦСКА. - Приятно, что вызвали. Настрой, конечно, хороший. За любую сборную играть приятно. Тренерский штаб, ребята в команде и близкие поздравили. Постараюсь выложиться на все сто процентов там.

Почти всех ребят в команде знаю. Кого-то со сборов, с кем-то просто знаком. Все ребята отличные, поэтому будет приятно провести время в сборной.

Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/sergey_tolchinskiy_postarayus_vylozhitsya_na_vse_sto_protsentov/

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