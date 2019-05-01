Вратарь Илья Сорокин, защитник Илья Любушкин и нападающий Иван Телегин не примут участие в матче вынесенного матча Чешских игр против сборной Швеции в Стокгольме.

Сегодня сборная России стартует в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. Помимо матча со Швецией, наша команда сыграет в чешском Брно против Финляндии (4 мая) и хозяев турнира – чехов (5 мая).

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