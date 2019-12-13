Швейцария разгромила олимпийскую сборную России

Олимпийская сборная России с крупным счетом уступила Швейцарии на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge. Россияне проиграли с разгромным счетом — 2:8.

Хоккей

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NaturEnergie Challenge

Швейцария — Россия (ол.) — 8:2 (2:0, 1:0, 5:2)

Голы: Рюфенахт — 1 (Шервей, Рихард), 7:05 — 1:0. Леффель — 1 (бол., Зутер, Корви), 12:50 — 2:0. Праплан — 1 (бол., Эгли, Амбюль), 29:03 — 3:0. Леффель — 2 (бол., Унтерзандер, Мозер), 46:24 — 4:0. Бертаджа — 5 (Амбюль, Унтерзандер), 47:41 — 5:0. Леффель — 3 (Праплан), 49:03 — 6:0. Леффель — 4 (Амбюль, Праплан), 51:27 — 7:0. Погоришный — 1, 52:06 — 7:1. Дергачев — 1, 53:38 — 7:2. Шервей — 1 (Праплан), 59:40 — 8:2.

Вратари: Ниффелер — Тихомиров (Федотов, 46:24).

Штраф: 10 — 24.

Броски: 33 (10+11+12) — 26 (6+9+11).

Судьи: Виганд, Черриг.

13 декабря. Фисп. Lonza Arena. 3844 зрителя.