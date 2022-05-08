Швеция обыграла Финляндию и стала победительницей Евротура

Швеция выиграла Евротур в сезоне-2021/22. В решающем матче заключительного этапа шведы на своем льду обыграли своего конкурента — сборную Финляндии. Шведы выиграли со счетом 4:3.

Напомним, что сборная России не была допущена на два последних этапа Евротура нынешнего сезона.

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Шведские игры

Швеция — Финляндия — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Фриберг — 1 (Келльман, Асплунд), 0:50 — 1:0. Нордстрем — 1 (Бемстрем, Далин), 5:01 — 2:0. Маннинен — 4, 6:58 — 2:1. Маннинен — 5 (Хартикайнен, Песонен), 21:24 — 2:2. Келльман — 2 (Асплунд, Экман-Ларссон), 39:42 — 3:2. Бемстрем — 2 (бол., Теммернес, Далин), 43:06 — 4:2. Песонен — 4 (Хартикайнен), 43:18 — 4:3.

Вратари: Хелльберг — Сятери.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 34 (14+12+8) — 19 (7+6+6).

Судьи: Пражак, Хейдук.

8 мая. Стокгольм. Avicii Arena.